AFAD, deprem nedeniyle, GYUD sınavını ertelendi
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi. Sınavı Ankara Üniversitesince Ankara'da uygulanacaktı.
|30 Ekim 2020 18:59
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İŞTE AFAD'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Tarihi Ertelemesi
30 Ekim 2020 tarihinde İzmir Seferihisar'da meydana gelen deprem nedeniyle 01 Kasım 2020 tarihinde yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav tarihi ile ilgili bilgiler Başkanlığımız internet sayfasında bilahare duyurulacaktır.
Tüm personelimize duyurulur.
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