1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması

İzmir'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem üreten fay Seferihisar ve Tuzla faylarını kesiyor olabilir, bu faylara enerji transfer etmiş olabilir" dedi
 30 Ekim 2020 19:10
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması

İzmir'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara'da hissedildi.

Hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların olduğu depremle ilgili Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar, kayıtlarınıza bakarsanız, 2 Tem. 2020'de İzmir'in depremselliğini ve faylarını anlatmıştım. Bugünkü deprem, Kuşadası Körfezi içerisinde, muhtemelen D-B uzanımlı bir fay içerisinde oldu. İzmir bölgesinde bu yönlü faylar Gediz ve B. Menderes graben sistemine bağlı.

* Deprem muhtemelen B. Menderes fay ailesi içerisindeki fayda. Bir de D-B sistemini kesen KD-GB yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. İzmir yarımadasında bu ailenin fayları arasında Çeşme, Gülbahçe, Seferihisar, Tuzla fayları sayılabilir.

* Deprem üreten fay Seferihisar ve Tuzla faylarını kesiyor olabilir, bu faylara enerji transfer etmiş olabilir. Depreme hazırlık çalışmalarında bu husus da göz önünde tutulmalıdır.

* Tabii bu bugün yarın bu faylarda da deprem olacaktır anlamına gelmiyor. Hepimizin başı sağolsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti
29 Ekim 2020 17:59		 Başhekim Yardımcısı koronavirüse yenik düştü
29 Ekim 2020 15:26
Okul müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
28 Ekim 2020 13:24		 Hayatını kaybeden Emniyet Müdür Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
27 Ekim 2020 15:37
Bilim Kurulu Üyesinden 'daha kötü günlere gidebiliriz' uyarısı
25 Ekim 2020 11:15		 Hemşireleri en çok tedbirsiz davrananlar üzüyor
22 Ekim 2020 23:54
Salgın hastanesinin hemşireleri var güçleriyle çalışıyor
22 Ekim 2020 19:31		 Sağlık çalışanı asansörü 5 saniyede dezenfekte eden sistem geliştirdi
22 Ekim 2020 16:51
Sakarya Üniversitesi'nde profesör, aşı gönüllüsü oldu
22 Ekim 2020 15:57		 SDÜ profesörü koronavirüsten hayatını kaybetti
21 Ekim 2020 18:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:36 - İzmir'e gitmekte ısrar eden sürücüler kente girişleri tıkadı20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yerli aşı' için tarih verdi20:24 - Akademisyen depreme 'online' derste yakalandı20:18 - CHP'li Gürsel Tekin tepki çeken twitini sildi20:18 - Depremde yürek yakan olay! Tekerlekli sandalyesi devrildi, boğuldu20:10 - Askere gidecek kardeşler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
20:06 - Belediyede 8 personelde korona çıktı, 29 personel karantinaya alındı19:57 - BM'den İzmir depremi için 'yardıma hazırız' açıklaması19:54 - 226 kişilik İHH kurtarma ekibi, İzmir'e doğru yola çıktı19:50 - Depremde can kaybı 12'ye yükseldi19:48 - Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı19:43 - Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı
19:41 - RTÜK'ten yayın kuruluşlarına deprem haberlerine hassasiyet uyarısı19:38 - Meteorolojiden iki bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı19:35 - Bakan Soylu'dan 'İzmir'de yolları müdahale ekiplerine bırakın' çağrısı19:33 - Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesine 76 araç ve 212 personel sevk etti19:21 - THY'den İzmir'e iki ek sefer kararı
19:19 - Bakan Pakdemirli enkazdaki kişiyle konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Bakan Ziya Selçuk: 23 Kasım bizim resmi açıklamamız değil
İzmir'de, binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı
FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
MEB yeni düzenleme yaptı. EBA Canlı dersler, gece de yapılabilecek
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem yaşandı. İstanbul'dan hissedildi
Yeni ve ağır hasta sayısı 2000'in üstünde
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Denizi olmayan Kayseri'de balık ihraç etmek 6
Mutu kable en temutu 2
matematik dersi almak 1
creed 1
sözlükte bugün 2
almanya'da restoranların kapanması 1
02.11.2020 antalyaspor vs fenerbahce maçı 1
Bilgisayarım olmayınca ben 5
çarpık 1
Pal 1
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak-İlan güncellendi
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam