Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması
|30 Ekim 2020 19:10
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İzmir'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara'da hissedildi.
Hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların olduğu depremle ilgili Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Görür, şu ifadeleri kullandı:
* Arkadaşlar, kayıtlarınıza bakarsanız, 2 Tem. 2020'de İzmir'in depremselliğini ve faylarını anlatmıştım. Bugünkü deprem, Kuşadası Körfezi içerisinde, muhtemelen D-B uzanımlı bir fay içerisinde oldu. İzmir bölgesinde bu yönlü faylar Gediz ve B. Menderes graben sistemine bağlı.
* Deprem muhtemelen B. Menderes fay ailesi içerisindeki fayda. Bir de D-B sistemini kesen KD-GB yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. İzmir yarımadasında bu ailenin fayları arasında Çeşme, Gülbahçe, Seferihisar, Tuzla fayları sayılabilir.
* Deprem üreten fay Seferihisar ve Tuzla faylarını kesiyor olabilir, bu faylara enerji transfer etmiş olabilir. Depreme hazırlık çalışmalarında bu husus da göz önünde tutulmalıdır.
* Tabii bu bugün yarın bu faylarda da deprem olacaktır anlamına gelmiyor. Hepimizin başı sağolsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
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