Bakan Pakdemirli enkazdaki kişiyle konuştu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan yaralı vatandaşla telefonda konuştu
|30 Ekim 2020 19:19
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