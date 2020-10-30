THY'den İzmir'e iki ek sefer kararı
THY, deprem nedeniyle Ankara ve İstanbul'dan İzmir'e iki ek sefer yapacağını duyurdu
|30 Ekim 2020 19:21
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Türk Hava Yolları (THY), meydana gelen deprem nedeniyle İzmir'e iki ek sefer planladığını duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem sonrasında harekete geçildi.
THY, tarifeli seferlerine ek olarak Ankara ve İstanbul'dan İzmir'e iki uçuş planladı. Seferler "TK4370 ESB-ADB" ile "TK6970 IST-ADB" olarak duyuruldu.
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