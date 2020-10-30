Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesine 76 araç ve 212 personel sevk etti

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından İzmir'e 76 araç ve 212 personel sevk edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye 7 kamyon, 4 ekskavatör, 12 beko ve 1 lastik tekerlek yükleyici ile 110 personel, Orman Genel Müdürlüğünce de 11 ekskavatör, 21 kazıcı yükleyici, 12 arazöz, 8 hizmet aracı ile 102 personel gönderildi.

Bakanlık tarafından İzmir'e toplam 76 araç ve 212 personel sevk edildi.

Bakan Bekir Pakdemirli de deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Ayrıca yapılan incelemelerde İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla'daki su depolama tesislerinde herhangi bir sıkıntı olmadığı bildirildi.