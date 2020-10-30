Bakan Soylu'dan 'İzmir'de yolları müdahale ekiplerine bırakın' çağrısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Lütfen yolları müdahale ekiplerimize bırakınız"
|30 Ekim 2020 19:35
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen İzmir'deki vatandaşlardan araç kullanmamalarını, yolları müdahale ekiplerine bırakmalarını istedi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız."
Soylu, paylaşımında trafik yoğunluğunu gösteren havadan çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yerli aşı' için tarih verdi
30 Ekim 2020 20:30
|Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
30 Ekim 2020 18:37
|Erdoğan, Tunç Soyer'i aradı: Tüm imkanlarımızla yanınızdayız
30 Ekim 2020 17:29
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
30 Ekim 2020 15:44
|Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var
30 Ekim 2020 15:43
|Ümit Özdağ'dan disiplin süreci açıklaması
30 Ekim 2020 15:37
|Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
30 Ekim 2020 14:19
|'Türksat 5A'yı kasım ayının sonu aralık ayı başında uzaya göndereceğiz'
30 Ekim 2020 14:08
|Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
30 Ekim 2020 13:43
|İnce, partisini yılbaşında açıklayacak! Ekibini açıkladı
30 Ekim 2020 13:38