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Bakan Soylu'dan 'İzmir'de yolları müdahale ekiplerine bırakın' çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Lütfen yolları müdahale ekiplerimize bırakınız"
 30 Ekim 2020 19:35
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Bakan Soylu'dan 'İzmir'de yolları müdahale ekiplerine bırakın' çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen İzmir'deki vatandaşlardan araç kullanmamalarını, yolları müdahale ekiplerine bırakmalarını istedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız."

Soylu, paylaşımında trafik yoğunluğunu gösteren havadan çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdi.

Anadolu Ajansı
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