Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı
|30 Ekim 2020 19:43
|+Aa- Yazdır
Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Valilik toplantı salonunda Vali Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, Tekirdağ'daki salgının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında yürütülmekte olan filyasyon çalışmalarında görev yapan ekiplerin artırılması, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görev yapan sürekli işçi statüsündeki personelin filyasyon çalışmalarında ve kurumların sağlık hizmetlerinde şoförlük yapması kararlaştırıldı.Ayrıca toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmamasına karar verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi üzerine 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren Cem Çelebioğlu Ortaokulunun bütün sınıf seviyelerinde haftalık ders çizelgelerinde yer alan derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesi kararlaştırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|RTÜK'ten yayın kuruluşlarına deprem haberlerine hassasiyet uyarısı
30 Ekim 2020 19:41
|Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesine 76 araç ve 212 personel sevk etti
30 Ekim 2020 19:33
|İzmir'e girişler kapatıldı
30 Ekim 2020 19:13
|AFAD, deprem nedeniyle, GYUD sınavını ertelendi
30 Ekim 2020 18:59
|Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
30 Ekim 2020 18:59
|EGM'den provakatif deprem paylaşımları uyarısı
30 Ekim 2020 17:31
|MSB: TSK'ya ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi
30 Ekim 2020 17:23
|Validen 'komşuluk ilişkilerine ara verin' çağrısı
30 Ekim 2020 14:43
|RTÜK: İletişim fakültelerimizle ortak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz
30 Ekim 2020 11:40
|Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı
30 Ekim 2020 11:19