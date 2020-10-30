226 kişilik İHH kurtarma ekibi, İzmir'e doğru yola çıktı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı. Deprem; Ege ve Marmara bölgesinde tüm illerden ve ilçelerden hissedildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı da deprem haberini alır almaz genel merkez binasında kriz masası oluşturdu. İzmir'e yakın illerden İHH Arama Kurtarma ekipleri harekete geçirildi. Kriz masasında yapılan ilk koordinasyonun ardından İHH ekipleri İzmir'e doğru İstanbul'dan ve bölge illerinden yola çıktı. İHH ekipleri, bölgede önce arama kurtarma faaliyetlerine katılacaklar ardından da acil yardım malzemelerinin mağdur vatandaşlarımıza sevkini koordine edecekler. Ayrıca Hatay'da hazırlıklarını tamamlayan mobil aşevimiz bölgeye doğru yola çıktı.

"60 ilden ekiplerimiz yola çıkıyor"

Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek açıklamalarına başlayan İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Yerli, haberi alır almaz kriz masası oluşturduklarını söyledi. Emre Yerli, depremin ardından illerden 226 ekiplerinin bölgeye hareket ettiğini ifade etti. Yerli, "İzmir ekibimiz 10 bin kişilik sıcak yemek hazırlıklarını yapıyor. 1 adet mobil aşevimizi Hatay'dan yola çıkardık. Gezici aşevlerimiz günlük 10 bin kişiye hizmet verecek. Çevre iller de acil yardım malzemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Toplamda 60 ilden ekiplerimizin bölgeye sevki devam ediyor. Bursa ve Eskişehir'de bulunan 2 arama kurtarma köpeği bölgeye sevk edildi. Halihazırda tüm ekiplerimiz İzmir için seferber olmuş durumda" dedi. AFAD koordinasyonunda bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılacaklarını hatırlatan Yerli, deprem bölgesinde acil ihtiyaçlara yönelik çalışmalarımız sürecek.

Kriz bitene dek

İHH ekipleri, kriz sona erene dek bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edecek aynı zamanda İzmir halkına yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürecek.