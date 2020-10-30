1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BM'den İzmir depremi için 'yardıma hazırız' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İzmir'de meydana gelen depremin ardından "yardıma hazırız" mesajı verdi
 30 Ekim 2020 19:57
+Aa- Yazdır
BM'den İzmir depremi için 'yardıma hazırız' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İzmir'de meydana gelen depremin ardından "yardıma hazırız" mesajı verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İzmir depreminin ardından destek için Türk yetkililere ulaştıklarını söyledi.

Yetkililerden bilgi aldıklarını ve iletişim içinde olmaya devam edeceklerini belirten Dujarric, ''Gerekirse yardıma hazırız.'' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'da da geniş bir alanda hissedildi
30 Ekim 2020 17:28		 Azerbaycan, 2 Smerç füze sistemini vurdu
30 Ekim 2020 10:50
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 45 milyon 348 bini geçti
30 Ekim 2020 10:09		 Trump arayı kapatıyor
30 Ekim 2020 07:30
Yunanistan mültecileri yine 'itti'
30 Ekim 2020 06:40		 Moderna'nın Kovid-19 aşısının sonuçları Kasım'da açıklanacak
29 Ekim 2020 23:25
Belçika'da, yoğun bakım servislerinin dolmak üzere
29 Ekim 2020 20:08		 Almanya Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenecek
29 Ekim 2020 19:16
Putin: Dağlık Karabağ görüşmelerine Türkiye'de katılmalı
29 Ekim 2020 16:51		 İngiltere'den aşı açıklaması: Noel'den önce dağıtılabilir
29 Ekim 2020 15:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:36 - İzmir'e gitmekte ısrar eden sürücüler kente girişleri tıkadı20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yerli aşı' için tarih verdi20:24 - Akademisyen depreme 'online' derste yakalandı20:18 - CHP'li Gürsel Tekin tepki çeken twitini sildi20:18 - Depremde yürek yakan olay! Tekerlekli sandalyesi devrildi, boğuldu20:10 - Askere gidecek kardeşler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
20:06 - Belediyede 8 personelde korona çıktı, 29 personel karantinaya alındı19:57 - BM'den İzmir depremi için 'yardıma hazırız' açıklaması19:54 - 226 kişilik İHH kurtarma ekibi, İzmir'e doğru yola çıktı19:50 - Depremde can kaybı 12'ye yükseldi19:48 - Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı19:43 - Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı
19:41 - RTÜK'ten yayın kuruluşlarına deprem haberlerine hassasiyet uyarısı19:38 - Meteorolojiden iki bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı19:35 - Bakan Soylu'dan 'İzmir'de yolları müdahale ekiplerine bırakın' çağrısı19:33 - Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesine 76 araç ve 212 personel sevk etti19:21 - THY'den İzmir'e iki ek sefer kararı
19:19 - Bakan Pakdemirli enkazdaki kişiyle konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Bakan Ziya Selçuk: 23 Kasım bizim resmi açıklamamız değil
İzmir'de, binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı
FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
MEB yeni düzenleme yaptı. EBA Canlı dersler, gece de yapılabilecek
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem yaşandı. İstanbul'dan hissedildi
Yeni ve ağır hasta sayısı 2000'in üstünde
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
satılık araç ilanlarındaki garip cümleler 4
postnişin 1
matematik dersi almak 1
ya ya ya şa şa şa 4
Matematik 2
şerefli at cihan 2
Mutu kable en temutu 2
bazal 1
spesifik 2
silgi 3
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak-İlan güncellendi
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam