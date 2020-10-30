BM'den İzmir depremi için 'yardıma hazırız' açıklaması
Birleşmiş Milletler (BM), İzmir'de meydana gelen depremin ardından "yardıma hazırız" mesajı verdi
|30 Ekim 2020 19:57
|+Aa- Yazdır
Birleşmiş Milletler (BM), İzmir'de meydana gelen depremin ardından "yardıma hazırız" mesajı verdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İzmir depreminin ardından destek için Türk yetkililere ulaştıklarını söyledi.
Yetkililerden bilgi aldıklarını ve iletişim içinde olmaya devam edeceklerini belirten Dujarric, ''Gerekirse yardıma hazırız.'' dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'da da geniş bir alanda hissedildi
30 Ekim 2020 17:28
|Azerbaycan, 2 Smerç füze sistemini vurdu
30 Ekim 2020 10:50
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 45 milyon 348 bini geçti
30 Ekim 2020 10:09
|Trump arayı kapatıyor
30 Ekim 2020 07:30
|Yunanistan mültecileri yine 'itti'
30 Ekim 2020 06:40
|Moderna'nın Kovid-19 aşısının sonuçları Kasım'da açıklanacak
29 Ekim 2020 23:25
|Belçika'da, yoğun bakım servislerinin dolmak üzere
29 Ekim 2020 20:08
|Almanya Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenecek
29 Ekim 2020 19:16
|Putin: Dağlık Karabağ görüşmelerine Türkiye'de katılmalı
29 Ekim 2020 16:51
|İngiltere'den aşı açıklaması: Noel'den önce dağıtılabilir
29 Ekim 2020 15:58