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Askere gidecek kardeşler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu bir kardeş hayatını kaybetti, diğer kardeş yaralandı
|30 Ekim 2020 20:10
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Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu bir kardeş hayatını kaybetti, diğer kardeş yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kabataş ilçesinden Fatsa'ya askeri sülüs belgesini almayan giden Onur Yabul yönetimindeki 60 AN 024 plakalı otomobil Kuşkayası mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 50 metrelik uçurumdan dereye uçtu. Kazada sürücüyle birlikte aynı araçta bulunan kardeşi Umut Yabul ağır yaralandı.
112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Onur Yabul hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken iki kardeşin askerlik için gerekli olan sülüs kağıtlarını almak için Fatsa'ya gittikleri öğrenildi.
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