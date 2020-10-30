CHP'li Gürsel Tekin tepki çeken twitini sildi

CHP'li Gürsel Tekin sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda Kızılay Kan Merkezinin çöktüğünü söyledi. Gürsel Tekin daha sonra da "Kendi binalarının güvenliği sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak?" diye sordu.

Ancak, Kızılay Kan Merkezinin çökmediği ortaya çıkmış ve vatandaşlar Gürsel Tekin'e tepki göstermişti. Tekin tepkiler sonrasında sosyal medya paylaşımını sildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Gürsel Bey, Kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir." dedi.