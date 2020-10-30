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CHP'li Gürsel Tekin tepki çeken twitini sildi

İzmir'deki deprem sonrasında, Kızılay Kan Merkezinin çöktüğünü ve kendi binalarının güvenliği sağlayamayan devletin vatandaşının can güvenliğini korumayacağını söyleyen CHP'li Gürsel Tekin, tepkiler sonrasında twtini sildi.
 30 Ekim 2020 20:18
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CHP'li Gürsel Tekin tepki çeken twitini sildi

CHP'li Gürsel Tekin sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda Kızılay Kan Merkezinin çöktüğünü söyledi. Gürsel Tekin daha sonra da "Kendi binalarının güvenliği sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak?" diye sordu.

Ancak, Kızılay Kan Merkezinin çökmediği ortaya çıkmış ve vatandaşlar Gürsel Tekin'e tepki göstermişti. Tekin tepkiler sonrasında sosyal medya paylaşımını sildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Gürsel Bey, Kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir." dedi.
Memurlar.Net
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