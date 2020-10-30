Akademisyen depreme 'online' derste yakalandı
İzmir'de bir öğretim görevlisi 6.6'lık depreme online ders sırasında yakalandı. Öğrencilerine "büyük bir deprem oluyor" diye o anları anlatan akademisyen ise, dersteki bir öğrencisinin kamerasına yansıdı
|30 Ekim 2020 20:24
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İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem meydana gelirken Depremin Merkez üssü Seferihisar olarak açıklandı. İzmir'deki deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken bazı yapılarda da hasar meydana geldi.
İzmir Çeşme'de olan öğretim görevlisi Dr. Reha Çetin ise, 6.6'lık depreme online derste yakalandı. Çetin, öğrencilerine ders anlattığı sırada sarsıntıyı hissetti. Depremi fark eden öğretim görevlisi öğrencilerine İzmir'de büyük bir depremin olduğunu söyledi.
Çetin'in depremi online derste yaşadığı o anlar ise bir öğrencisinin kamerasına saniye saniye yansıdı.
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