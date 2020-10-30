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Bakanlıktan 'test sonuçları değiştirildi' iddiasına açıklama

Sağlık Bakanlığı: "Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır."
 30 Ekim 2020 21:50
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Bakanlıktan 'test sonuçları değiştirildi' iddiasına açıklama

Sağlık Bakanlığından, basında çıkan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonuçlarının değiştirildiği" iddiasına ilişkin, "Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "yurt dışına çıkışta Kovid-19 için yaptırılması zorunlu olan PCR test sonuçlarının değiştirilerek uygunsuz işlem yapıldığı"na yönelik basın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Kovid-19 testlerinin, Bakanlık tarafından akredite edilen ve Kovid-19 testi çalışmasına izin verilen laboratuvarlarda yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu testlere ait tüm süreçlerin Pandemi Yönetim Sistemi üzerinden uçtan uca takip edildiği ve test sonuçlarının anında Bakanlık veri tabanına aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, e-Nabız web portalında bulunan https://www.enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc/Index adresi üzerinden barkod numarası, TC kimlik numarası veya pasaport numarasıyla doğrulaması yapılarak karekodlu sonuç belgesi alınabildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Seyahat şirketleri, sonuç belgesinin sağ üst köşesinde bulunan karekodu okutarak açılan e-Nabız doğrulama sayfasından gerekli doğrulama bilgilerine ulaşabilirler. İlgili kuruluşlar konuya ilişkin olarak tekraren bilgilendirilmiştir. Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir."
Anadolu Ajansı
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