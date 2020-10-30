Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı
İzmir'deki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşılırken oğlu yaralı olarak kurtarıldı
|30 Ekim 2020 21:53
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İzmir'deki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşılırken oğlu yaralı olarak kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden 6 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Aynı dairede kadının 27 yaşındaki oğlu ise yaralı olarak ekipler tarafından kurtarıldı. Enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin feryatları yürek dağlarken hala çok sayıda insanın olduğu öğrenildi.
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