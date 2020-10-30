Kuşadası'nda 35 kişi hafif yaralandı, 100 hasarlı bina var
|30 Ekim 2020 22:19
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Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kuşadası'nda 35 kişi hafif şekilde yaralanırken, 4'ü ağır olmak üzere 100 hasarlı bina olduğu öğrenildi.
Depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından kriz masası kuruldu. İnşaat Mühendisleri Odası ile işbirliği yapan kriz masasının çalışmaları sonucu Kuşadası genelinde 4'ü ağır olmak üzere 100 hasarlı ev bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından ağır hasarlı gören Türkmen Mahallesi'ndeki Yalçındağ Sitesi boşaltıldı. Bu arada, deprem sırasında birçoğu panikle balkondan atlayanlardan oluşan 35 kişinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Kuşadası'nda inceleme yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, hasarlı bina tespitinin büyük ölçüde tamamlandığını ve 4'ü ağır olmak üzere 100'e yakın hasarlı bina bulunduğunu, bir sitenin boşaltıldığını söyledi. Kuşadası Belediyesi ile birlikte vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 24 saat görev yapılacağını açıklayan Çerçioğlu ve Günel, İnşaat Mühendisleri Odası ile belediye ekiplerinin Kuşadası Merkezi ile birlikte Davutlar, Güzelçamlı ile tüm mahallelerde incelemelerin sürdüğünü söyledi.
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