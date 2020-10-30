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Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu karı koca öldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve eşi öldü
 30 Ekim 2020 22:34
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Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu karı koca öldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve eşi öldü.

Hacı Bayram Karais (80) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Hacılar köyünde devrildi.

Kazada sürücü ve eşi Ayşe Karais (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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