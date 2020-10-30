1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac "geçmiş olsun" dileklerini iletti
 30 Ekim 2020 22:56
+Aa- Yazdır
Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac görüşmede Erdoğan'a, "geçmiş olsun" dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İzmir'e gidecek
30 Ekim 2020 23:44		 CHP'li Öztrak: Ülkemiz bir 'devalüasyon sarmalına' girdi
30 Ekim 2020 22:46
Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı
30 Ekim 2020 21:35		 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yerli aşı' için tarih verdi
30 Ekim 2020 20:30
Bakan Soylu'dan 'İzmir'de yolları müdahale ekiplerine bırakın' çağrısı
30 Ekim 2020 19:35		 Erdoğan, Tunç Soyer'i aradı: Tüm imkanlarımızla yanınızdayız
30 Ekim 2020 17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
30 Ekim 2020 15:44		 Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var
30 Ekim 2020 15:43
Ümit Özdağ'dan disiplin süreci açıklaması
30 Ekim 2020 15:37		 Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
30 Ekim 2020 14:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:44 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İzmir'e gidecek23:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:24 - Sel suyuna kapılan araçlar böyle sürüklendi23:22 - AFAD'dan İzmir açıklaması: Can kaybı 17'ye yükseldi22:58 - Depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı22:56 - Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
22:49 - Beş ilden yeni karantina haberleri geldi22:46 - CHP'li Öztrak: Ülkemiz bir 'devalüasyon sarmalına' girdi22:40 - Şakayla doğrultulan av tüfeği ateş aldı, lise öğrencisi hayatını kaybetti22:34 - Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu karı koca öldü22:28 - Akademisyen depreme 'online' derste yakalandı22:19 - Kuşadası'nda 35 kişi hafif yaralandı, 100 hasarlı bina var
22:05 - Bakan Pakdemirli: Çalışmalar gece boyunca devam edecek21:56 - AFAD: Yaralı sayısı 607'ye yükseldi, 170 artçı sarsıntı yaşandı21:53 - Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı21:50 - Bakanlıktan 'test sonuçları değiştirildi' iddiasına açıklama21:45 - İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor
21:41 - Deprem nedeniyle bir hastanenin yataklı servisleri tahliye edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Ziya Selçuk: 23 Kasım bizim resmi açıklamamız değil
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
İzmir'de, binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı
MEB yeni düzenleme yaptı. EBA Canlı dersler, gece de yapılabilecek
FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Yeni ve ağır hasta sayısı 2000'in üstünde
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem yaşandı. İstanbul'dan hissedildi
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fistül 1
dolarda düşüş 2
herkes oradaydı 1
Serpent adası 1
28.10.2020 juventus vs barcelona maçı 1
mevlid kandili 2
allahını seven defansa gelsin 1
heybe 2
salgın baş edilebilir olmaktan çıkacak 1
peşmelba 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam