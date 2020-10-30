Depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı
İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha kurtarıldı
|30 Ekim 2020 22:58
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İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha kurtarıldı.
Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor.
Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı.
Ayrıca, 1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı.
Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.
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