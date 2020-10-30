Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İzmir'e gidecek
Bakan Selçuk 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentte incelemelerde bulunacak, Bakanlık ekipleriyle görüşerek çalışmaları takip edecek.
|30 Ekim 2020 23:44
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'de incelemelerde bulunacak, vatandaşlarla görüşecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak ve bölgede incelemelerde bulunmak amacıyla İzmir'e gidecek.
Selçuk, yarın depremden etkilenen vatandaşlarla ve bakanlık ekipleriyle görüşecek, çalışmaları takip edecek.
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