31 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
|31 Ekim 2020 00:00
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1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Van/13.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin ardından temaslarda bulunacak.
(İzmir/12.00)
3- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de incelemelerde bulunarak Bakanlık ekipleriyle görüşecek.
(İzmir)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir'de incelemeler yapacak.
(İzmir/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.
(Bakü)
2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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