31 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Van/13.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin ardından temaslarda bulunacak.

(İzmir/12.00)

3- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de incelemelerde bulunarak Bakanlık ekipleriyle görüşecek.

(İzmir)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir'de incelemeler yapacak.

(İzmir/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.