1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'deki depremle ilgili skandal paylaşım: 3 kişi gözaltında

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 16 kişi hakkında işlem başlatıldığını, bu kapsamda 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
 31 Ekim 2020 00:05
+Aa- Yazdır
İzmir'deki depremle ilgili skandal paylaşım: 3 kişi gözaltında

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki "çirkin ve ahlaksız" paylaşımların gereğini yaptıklarını belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27 ayrı gönderi tespit edildi, 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı, 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım." açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şakayla doğrultulan av tüfeği ateş aldı, lise öğrencisi hayatını kaybetti
30 Ekim 2020 22:40		 Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu karı koca öldü
30 Ekim 2020 22:34
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı
30 Ekim 2020 21:16		 Askere gidecek kardeşler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
30 Ekim 2020 20:10
Üvey babasını bıçaklayıp, araya giren kişiyi öldüren genç tutuklandı
30 Ekim 2020 17:06		 Akrabalar balta, keser ve döner bıçağı ile birbirine girdi: 1 ölü
30 Ekim 2020 15:12
Sınıf öğretmeni, eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti
30 Ekim 2020 14:34		 İstanbul'da yağış ve sis etkili oldu
30 Ekim 2020 14:23
Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
30 Ekim 2020 14:19		 Ev yangınında yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti
30 Ekim 2020 13:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:22 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik01:21 - Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği01:18 - Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği01:13 - Sağlık Bakanı Koca: İzmir halkının yanındayız01:12 - Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama00:14 - İzmir depreminde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı
00:05 - İzmir'deki depremle ilgili skandal paylaşım: 3 kişi gözaltında00:04 - Hafta tatilinin 24 saatten az kullandırılması halinde ne olur?00:04 - Çalışma Bakanlığı: İdari izinli personel ek ders ücreti ödenmez00:03 - İzmir depremi nedeniyle Avrupa ülkeleri dayanışma mesajları gönderdi00:00 - 31 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:44 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İzmir'e gidecek
23:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:24 - Sel suyuna kapılan araçlar böyle sürüklendi23:22 - AFAD'dan İzmir açıklaması: Can kaybı 17'ye yükseldi22:58 - Depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı22:56 - Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
22:49 - Beş ilden yeni karantina haberleri geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki depremle ilgili skandal paylaşım: 3 kişi gözaltında
Çalışma Bakanlığı: İdari izinli personel ek ders ücreti ödenmez
İzmir depreminde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı
İzmir depremi nedeniyle Avrupa ülkeleri dayanışma mesajları gönderdi
Hafta tatilinin 24 saatten az kullandırılması halinde ne olur?
31 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca: İzmir halkının yanındayız
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği
Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
idriss sihamedi 1
Kervan ters dönünce topal eşek baş olur 4
tonton ailesi 1
Kurumlar Vergisi 1
çaylaklara tavsiyeler 1
Cuma saatinde kapatan marketler 1
salgın baş edilebilir olmaktan çıkacak 1
Denizi olmayan Kayseri'de balık ihraç etmek 6
russell crowe 1
eddie nketiah 2
SON İLANLAR
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak-İlan güncellendi
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam