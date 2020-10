İzmir depreminde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazının altında kalan Buse Hasyılmaz kurtarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu genç kız ve yanındakilere ulaşmak için 283. Sokak'taki enkazın içinde lazer ışıklı kontrol yapan ve termal kamera kullanan ekiplerin çalışması sonuç verdi.

Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı.

Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları kaydetti: "Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni."

Depremde yıkılan Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını takip eden Pakdemirli, Buse Hasyılmaz ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.

Bir süredir Hasyılmaz'a ulaşamadıklarını söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Son 10 dakikadır Buse'ye ulaşamıyoruz. Uyumuş olabilir, başka bir şey olabilir ama şu saate kadar Buse ile sürekli hem ailesini konuşturduk hem biz konuştuk. Buse yalnız değil içeride. Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde. Şu an ana merkezde iki odakta binanın bu tarafından bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca binanın her tarafında ciddi çalışma yürütülüyor. İnşallah yaralılara sağ salim ulaşma amacımızla sonuna kadar çalışmaları yerinde takip ediyoruz."

Bakan Pakdemirli, Buse'nin, telefonunun şarjının bir süre önce bitmesi nedeniyle annesinin telefonundan bağlantı kurmaya başladığını anlattı.

Ekiplerin yoğun bir çalışma içinde olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Dehliz de açıldı. Hızlı bir şekilde engelleri geçerek Buse'ye ulaşacaklar. Çok dikkat edilerek yapılması gereken bir çalışma var burada. Bina göçmüş durumda. Her an her şey olabilir. Bu anlamda destekler koyarak, kolonları, kirişleri keserek ilerliyor arkadaşlar." diye konuştu.

"En büyük öncelik, yaralılarımıza sağ salim ulaşmak"

Pakdemirli, çalışmalardaki son durumla ilgili soru üzerine, yaşanan depremin büyük bir afet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İzmir'de uzun süredir olmamış derecede bir deprem. Bazı binalar ciddi şekilde hasarlı. Özellikle hasarlı binaların hangileri olduğuna baktığınız zaman, altında dükkanı olan binaların hasarlı olduğunu görüyoruz. İnşallah bundan maksimum derecede canlı vatandaşımızı çıkarmak, minimum kayıpla bu işi atlatmak, ekipler çalışıyor, tüm öncelik bu.

Elbette bugün itibarıyla vatandaşlarımız evlerine girmekten imtina ediyorlar. Belli konforları azalmış durumda. Onlara da sabırları için teşekkür ediyorum. En büyük öncelik, bina ve göçük altında kalmış yaralılarımıza sağ salim ulaşmak."

LAZER IŞIKLI KONTROL

İzmir'deki depremin ardından yıkılan binanın altında kalan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz ve yanındakilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bölgeye giden Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin de telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'a ulaşmak için enkaz içinde lazer ışıklı kontrol yapılıyor. Isının uyarı verdiği yerde kazı yürütülüyor. Aramada termal kamera da kullanılıyor.

Bakan Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu Buse'ye ulaşmaya çalışan kurtarma görevlilerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görevli personel, Buse ve yanında bulunan Fatma adlı birine seslenerek, "Fatma Abla, ben seni duyuyorum. Tamam Buse, alıcam seni sakın korkma, geliyoruz Buse" dedi

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarını takip eden Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı Nurullah Yalçın, gazetecilere, "Sesimizi duyuyor, iyi olduğunu söyledi ve sesleri duyuyor. Diş kontrolüne gitmişti, şu anda ikinci katta annesiyle enkaz altında." dedi.

Hasyılmaz'la yaptığı telefon konuşmasında da Yalçın'ın, nişanlısına onları beklediğini belirterek, "İyi misin, az daha dayan Buse." dediği gözlendi.

Bakan Pakdemirli ile telefonda konuşan Buse, "Siz köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım, beni bulurlar" dedi.

Moto kurye ile Manisa'dan geldi

Buse Hasyılmaz'ı kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Türk Kızılay'da görevli Özlem Baran Tezel, depremi duyar duymaz İzmir'e gelmek için yola çıktıklarını söyledi.

Trafiğin çok yoğun olduğunu kaydeden Tezel, "Ben Manisa'dan motor kuryeyle geldim. Kızılay tişörtümü gösterip, arkadaşları çevirdim, trafik çok yoğundu. Beni bir kurye getirdi alana kadar geldim." dedi.

Tezel, Buse Hasyılmaz'ın yakınlarının kendisiyle iletişim kurduğunu belirterek, "Bana yönlendirdi telefonu. Hepsi sağlıklı, sıkıntı yok. Yalnız kumdan dolayı gözleri sıkıntılı olduğu için ışığı göremiyorlar. Genel durumları iyi hepsinin." diye konuştu.

Ekiplerin enkazdakilerle konuşması

Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı.

"KÖPEĞİ GÖRMÜŞ"

Buse'nin babaannesiyle telefonda görüşen arama kurtarma görevlisi, 'Köpeği görmüş' diye çevredekilere söyledi. O sırada ise yetkili telefonda 'Buse sakin ol' diye uyarılarda bulundu.