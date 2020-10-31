Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek" dedi.
|31 Ekim 2020 01:12
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Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle;
Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı.
An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek.
Bayraklı'da doğalgaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak.
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