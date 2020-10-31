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Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek" dedi.
 31 Ekim 2020 01:12
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Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle;

Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı.

An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek.

Bayraklı'da doğalgaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak.
Anadolu Ajansı
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