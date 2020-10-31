Dağlık Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
|31 Ekim 2020 01:37
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen toplantıya AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti ve ABD'li Andrew Schofer'in yanı sıra AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bayramov, sorunun uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararları temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti.
İnsani tedbirler hakkında konuşan Bayramov, Azerbaycan'ın yapıcı yaklaşımına vurgu yaptı ve bu bağlamda çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde kalan Ermenistan askerlerinin cesetleri ile yaşlı bir kadını tek taraflı şekilde iade ettiklerini hatırlattı.
Bayramov ayrıca, Ermenistan'ın uluslararası hukuku alenen ihlal ederek sivillere ve yerleşim yerlerine kasten ateş açmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
AGİT Minsk Grubu eş başkanları da toplantıya ilişkin ortak bildiri yayınladı.
Bildiriye göre taraflar, sivil halkı veya askeri olmayan nesneleri kasıtlı olarak hedef almama konusunda mutabakat sağladı.
Taraflar ayrıca bir hafta içerisinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve AGİT Özel Temsilcisine esirlerin listesinin verilmesi konusunda da mutabık kaldı.
Ermenistan'ın 27 Eylül-30 Ekim tarihlerinde Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 91 sivil hayatını kaybetmiş, 400 sivil yaralanmıştı.
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