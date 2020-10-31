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Deprem nedeniyle tedbiren kapatılan 75. Yıl Selatin Tüneli ulaşıma açıldı

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından trafiğe kapatılan Aydın-İzmir Otoyolu'ndaki 75. Yıl Selatin Tüneli yeniden ulaşıma açıldı.
 31 Ekim 2020 02:13
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Deprem nedeniyle tedbiren kapatılan 75. Yıl Selatin Tüneli ulaşıma açıldı

Depremin ardından tedbir amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatılan tünelden yeniden araç geçişlerine izin verilmeye başlandı.

Aydın'ın Germencik İlçe Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yaptığı açıklamada, tünelin geçici süreyle trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğunu yaşandığını belirtti.

Öndeş, deprem nedeniyle ilçede bazı binalarda da hasar olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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