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Devlet deprem bölgesinde seferber oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından devletim tüm kurumları seferber oldu.
 31 Ekim 2020 03:00
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Devlet deprem bölgesinde seferber oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından devletim tüm kurumları seferber oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 23.15 itibarıyla İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), STK'ler ve belediyelerden 3 bin 52 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ve 431 araç görevlendirildi.

Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli, araç ve ekipmanları bölgeye sevk edildi.

Bir insansız hava aracı (İHA) havadan hasar tespit ve arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için bölgede görev yaparken Sakarya, Bursa ve Afyonkarahisar'dan 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirildi.

Türk Kızılay tarafından 79 personel, 70 gönüllü, 17 araç, 28 bin 593 ikram malzemesi ve 56 bin 300 kişi/öğün hizmet verebilecek 5 mobil mutfak ve 5 sahra tipi mutfak bölgeye gönderilirken 17 bin kişiye çorba dağıtıldı.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 232 araç ve 832 personel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personel bölgede görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 sahil güvenlik helikopteri, 1 dalış timi ile arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Psikososyal çalışma grubundan 110 personel 137 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalara başlarken Türk Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan sevk edildi.

- Bölgeye gönderilen ekip ve yardım malzemelerinin listesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı saat 01.00 itibarıyla bölgeye gönderilen ekip ve yardım malzemelerini şöyle sıraladı:

- Arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 3 bin 936 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görevlendirildi.

- Deprem bölgesine 988 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 5 bin 931 battaniye, 3 bin 672 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı 100 bin 593 malzeme (ikram ve içecek).

- 3 mobil koordinasyon tırı, 6 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli.
Anadolu Ajansı
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