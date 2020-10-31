1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlar İzmir'de son durumu aktardı: 9 binada çalışmalar sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
 31 Ekim 2020 03:16
+Aa- Yazdır
Bakanlar İzmir'de son durumu aktardı: 9 binada çalışmalar sürüyor

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"14:51 sularında Seferihisar ilçemizin açıklarında 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 4 üzeri 30, toplamda 315 artçı deprem meydana geldi. Ege Bölgesi'nin tamamında deprem hissedildi.

İzmir Merkez'de Bornova ve Bayraklı'da ekip görevlendirmeleri yapıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. 21 vatandaşımız hayatını kaybetti, 799 vatandaşımız yaralı. Hastanelerimizde herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık. 8'nde çalışmalar tamamlandı. 9'unda devam ediyor. Deprem sonrasında tüm bakanlıklarımız teyakkuza geçirilmiş, destek ekiplerimiz bölgeye yönlendirilmiştir. Arama faaliyetlerinin yapıldığı yerlere kontrollü olarak doğalgaz ve elektrik veriyoruz. İhbarlar 112 hattımıza geliyor. Gelen tüm ihbarlar değerlendirilmektedir.

TSK tarafından da dronelarla bölgenin tamamına ilişkin uçuşlar yapıldı.

Tespitler yapıldı. Bu tespitler neticesinde binalarda hasar tespiti yapıldı. Yoğunluk olan bölgelerimize bu çerçevede ekipleri aktaracağız.

Depremin seviyesi 3 olarak belirlenmiştir. Tüm illerden ekipler bu kapsamda sevk edilmiştir.

Herhangi trafikle ilgili bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Tüm yollarımız açıktır. Alt yapımızla ilgili herhangi bir hasar da söz konusu değildir.

Bütün çalışmalarımızın olduğu alanda hem aile bakanlığımızdan hem ilgili bakanlıklarımızdan personellerimiz depremzede vatandaşlarımızın yanındadır.

Herhangi bir kamu binasında bir sorun yaşanmadı. 1 tane hastanede problem çıktı. Oradaki hastaların hepsini de başka hastanelere sevk ettik. Barınma ihtiyacını gidermek amacıyla AFAD ve Kızılay bölgeye 3 bin çadır bölgeye sevk edildi. 10 bin yatağımız ve battaniyemiz de çadırların içinde vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak için bölgeye sevk edildi. Beslenme ihtiyacını karşılamak üzere 56 bin 300 kişilik mobil beslenme sağlandı.

Yoğun bir şekilde ekiplerimiz sahadalar. Yapılması gereken her türlü destek, yardım bölgede fiilen yapılmaktadır. En kısa zamanda enkaz çalışmalarını bitirip, diğer taraftan hasar tespit çalışmalarını bin kişiyle başlatacağız.

Yıkılan binaların yanında ağır hasarlı binaları gördük. Kalıcı konutlarla ilgili çalışmayı da AFAD'ımız TOKİ'miz yönetecekler."

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

"Genel itibarıyla ne ulaşımda, ne hastaneyle, ne barınmayla alakalı bir problem kalmamış gözüküyor. Operatörler baz istasyonlarını kullanarak, göçük altında kalan vatandaşlarımızı üçgenleme metoduyla yerlerini tespit çalışmaları yürütüyorlar.

Buse kızımız kurtuldu. Ailesi de çıktı. İnci kızımız henüz çıkmadı. İnşallah umut bağladığımız herkes göçük altından sağlıklı bir şekilde çıkar.

Evinde vakit geçirmek istemeyen vatandaşlar kamu kurumlarında açtığımız yerleri kullanabilirler.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Devlet deprem bölgesinde seferber oldu
31 Ekim 2020 03:00		 Dağlık Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
31 Ekim 2020 01:37
Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği
31 Ekim 2020 01:24		 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
31 Ekim 2020 01:22
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği
31 Ekim 2020 01:21		 Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği
31 Ekim 2020 01:18
Sağlık Bakanı Koca: İzmir halkının yanındayız
31 Ekim 2020 01:13		 Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama
31 Ekim 2020 01:12
İzmir depremi nedeniyle Avrupa ülkeleri dayanışma mesajları gönderdi
31 Ekim 2020 00:03		 31 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
31 Ekim 2020 00:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:10 - İzmir Valisi Köşger, depremzedelerin konaklayabilecekleri tesisleri açıkladı03:16 - Bakanlar İzmir'de son durumu aktardı: 9 binada çalışmalar sürüyor03:00 - Devlet deprem bölgesinde seferber oldu02:56 - İzmir'de can kaybı 21'e yükseldi02:13 - Deprem nedeniyle tedbiren kapatılan 75. Yıl Selatin Tüneli ulaşıma açıldı01:37 - Dağlık Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
01:24 - Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği01:22 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik01:21 - Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği01:18 - Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği01:13 - Sağlık Bakanı Koca: İzmir halkının yanındayız01:12 - Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama
00:14 - İzmir depreminde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı00:05 - İzmir'deki depremle ilgili skandal paylaşım: 3 kişi gözaltında00:04 - Hafta tatilinin 24 saatten az kullandırılması halinde ne olur?00:04 - Çalışma Bakanlığı: İdari izinli personel ek ders ücreti ödenmez00:03 - İzmir depremi nedeniyle Avrupa ülkeleri dayanışma mesajları gönderdi
00:00 - 31 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki depremle ilgili skandal paylaşım: 3 kişi gözaltında
Çalışma Bakanlığı: İdari izinli personel ek ders ücreti ödenmez
İzmir'de can kaybı 21'e yükseldi
İzmir depreminde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı
İzmir depremi nedeniyle Avrupa ülkeleri dayanışma mesajları gönderdi
Hafta tatilinin 24 saatten az kullandırılması halinde ne olur?
Dağlık Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama
31 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fistül 1
Banff Ulusal Parkı 1
harita dil 1
nav 1
Burhan Altıntop 1
setiklemek 1
çaylaklara tavsiyeler 1
kenef 1
güherçile 1
kulunç 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam