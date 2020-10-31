İzmir Valisi Köşger, depremzedelerin konaklayabilecekleri tesisleri açıkladı
|31 Ekim 2020 04:10
|+Aa- Yazdır
Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan barınma ihtiyacı duyanların hangi tesislerde konuk edileceklerini açıkladı.
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Ege Üniversitesi Kampüsü'nde iki çadır kent kurulacağını belirten Vali Köşger'in paylaştığı listedeki spor tesisleri ve yurtlar şöyle:
"Bornova Jimnastik Salonu, Bornova Hüseyin Öğütcen Spor Salonu, Buca Spor Salonu, Karşıyaka Kapalı Tenis Kortları, Buca Yasin Börü Gençlik Merkezi, Yörük Ali Efe Yurdu, Bornova Erkek Yurdu, Gazi Umur Bey Yurdu, Ensar Vakfı Karabağlar Kız Öğrenci Yurdu, Ensar Vakfı Mehmet Eker Öğrenci Yurdu, TÜGVA Çamdibi Yurdu, TÜGVA Evka-3 Yurdu, TÜGVA Mevlana Yurdu, Mevlana Hasan Tahsin Yurdu."
Vali Köşger, İzmirlilerin konuk edileceği 14 otelin de ismini paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir'de can kaybı 21'e yükseldi
31 Ekim 2020 02:56
|Deprem nedeniyle tedbiren kapatılan 75. Yıl Selatin Tüneli ulaşıma açıldı
31 Ekim 2020 02:13
|İzmir depreminde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı
31 Ekim 2020 00:14
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Ekim 2020 23:42
|Sel suyuna kapılan araçlar böyle sürüklendi
30 Ekim 2020 23:24
|Akademisyen depreme 'online' derste yakalandı
30 Ekim 2020 22:28
|Bakan Pakdemirli: Çalışmalar gece boyunca devam edecek
30 Ekim 2020 22:05
|Bakan Koca: Bilimin yeniliklerini paylaşmaya devam ediyoruz
30 Ekim 2020 21:13
|Meteorolojiden iki bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
30 Ekim 2020 19:38
|THY'den İzmir'e iki ek sefer kararı
30 Ekim 2020 19:21