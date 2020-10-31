İzmir'deki deprem 14 saat sonra mucize kurtuluş
62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
|31 Ekim 2020 05:30
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