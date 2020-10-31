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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 31 Ekim 2020 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Çankırı, Yozgat, Sİvas, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşuı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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