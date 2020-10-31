Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|31 Ekim 2020 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Çankırı, Yozgat, Sİvas, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşuı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
31 Ekim 2020 07:23
|İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı
31 Ekim 2020 07:10
|Türkiye Diyanet Vakfı İzmir'e yardım ekibi gönderdi
31 Ekim 2020 05:32
|İzmir'deki deprem 14 saat sonra mucize kurtuluş
31 Ekim 2020 05:30
|Deprem bölgesinde görevlendirilen personel sayısı 6 bin 49'a ulaştı
31 Ekim 2020 05:28
|İzmir Valisi Köşger, depremzedelerin konaklayabilecekleri tesisleri açıkladı
31 Ekim 2020 04:10
|İzmir'deki depremde can kaybı 24'e yükseldi
31 Ekim 2020 02:56
|Deprem nedeniyle tedbiren kapatılan 75. Yıl Selatin Tüneli ulaşıma açıldı
31 Ekim 2020 02:13
|İzmir depreminde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı
31 Ekim 2020 00:14
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Ekim 2020 23:42