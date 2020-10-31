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Barbaros gördü Yavuz yola çıktı

Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz kaynağı keşfinin ardından gözler Doğu Akdeniz Selçuklu-1 bölgesine çevrildi. Barbaros, bulgu ihtimalinin yoğunlaştığı, kıta sahanlığının güney sınırlarında ilave sismik çalışma başlattı. Olası hacmin tespiti üzerine Yavuz sondaj gemisi yeniden Selçuklu 1 bölgesine giderek ikinci bir kuyuyla tecrübelere başlayacak
 31 Ekim 2020 06:10
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Barbaros gördü Yavuz yola çıktı

Selçuklu-1 bölgesinde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölge, İtalyan ENI tarafından 2018 yılında gaz rezervi bulunduğu açıklanan sözde 6 numaralı parselde yer alıyor. Bu bölgedeki gaz akışı hareketliliği, Mısır'ın zengin gaz yataklarına sahip olan Zohr sahasının uzantısı olarak görülüyor. Barbaros'un ağırlıklı olarak 3 boyutlu yapacağı çalışmalar ardından Yavuz sondaj gemisi, bir kez daha bölgeye gidecek.

İKİNCİ KUYU İLE TECRÜBELER BAŞLAYACAK

Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz rezervi keşfinin ardından beklenen Doğu Akdeniz keşfi müjdesinde oklar Selçuklu-1 lokasyonuna yöneldi. Bölgede yaklaşık 6 ay görev yapan Yavuz sondaj gemisinin zaman zaman gelen gaz akışları bulunduğunu tespit etmesi üzerine, derinlemesine araştırma için Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi bölgeye gönderildi. Barbaros, bulgu ihtimalinin yoğunlaştığı, kıta sahanlığının güney sınırlarında ilave sismik çalışma başlattı. Bölgenin yoğun olarak 3 boyutlu taramaya tabi tutulduğu öğrenildi. Olası potansiyelin tespiti üzerine Yavuz sondaj gemisi yeniden Selçuklu 1 lokasyonuna giderek ikinci bir kuyuyla testlere başlayacak.

ENI, ZOHR'UN UZANTILARINI BULMUŞTU

Selçuklu 1 lokasyonunda çalışmaların devam ettiği bölge, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde 6 numaralı parseli üzerinde bulunuyor. 6 numaralı parselde, ENI Kıbrıs Ofisi, 2018 Şubat ayında Total ile yaptıkları çalışmalarda rezerv tespit etmişti. Selçuklu 1 sahasının güneyinde bulunan Calpyso yapısı üzerinde yapılan araştırma ve test çalışmaları sonucu, Mısır'daki Zohr sahasının jeolojik karbonat uzanımının bu alana kadar yayılım gösterdiği bulgusu açıklanmıştı. Zohr sahasındaki keşif ise, 949 milyar metreküp ile Doğu Akdeniz'de şu ana kadar yapılmış en büyük keşif olarak biliniyor.

GEÇERSİZ RUHSATLA SONDAJA TÜRKİYE ENGELİ

ENI ve Total'in 6 numaralı parseldeki keşfi ardından bölgede başlatmak istedikleri sondaj çalışmaları, Türkiye'nin itirazlarıyla ertelenmişti. Keşif bölgesi Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını ihlal etmese de GKRY tarafından geçersiz olan saha ruhsatlarıyla yapıldığı için yok hükmünde sayıldı. Tartışmalı alanlardaki faaliyetlere Türkiye'nin itirazları ardından GKRY'nin anlaştığı tüm enerji şirketleri bu bölgedeki faaliyetlerini durdurdu. Doğu Akdeniz'de rezerv bulgusuna ulaşılan tartışmalı sahalardan 6 numaralı parselin kuzey yarısı Türkiye deniz yetki alanlarında bulunuyor. Türkiye ile İsrail arasında olası bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalanması halinde 6 numaralı parselin büyük çoğunluğu Türkiye MEB sahası içerisinde kalıyor.

TÜRK DONANMASINA TAKILDI

Kıbrıs adası açıklarındaki keşifler üzerine, Amerikan Exxon Mobil, Total, Eni, Shell, Noble Energy, Kogas, Qatar Gas gibi enerji şirketleri 2018 yılı sonbaharında, GKRY'den aldıkları ruhsatlarla yoğun faaliyetlere başlamaya hazırlanıyorlardı. Ancak Türkiye, geçersiz ruhsatlarla ve Türkiye ile KKTC'nin haklarının gaspına konu sahalarda araştırma ve sondaj faaliyetlerine karşı çıktı. Türk donanmasına verilen talimatla, bölgedeki izinsiz faaliyetler engellendi. Şubat 2018'de İtalyan ENİ firmasına ait Saipem 12000 sondaj gemisi, 3 numaralı parsel sınırında Türk savaş gemileri tarafından durduruldu. Diğer araştırma gemilerinin Türk deniz yetki alanlarına girişleri, Kıbrıs adası batısında engellendi.
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