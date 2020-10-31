1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Artık hayvanlar 'eşya' değil 'canlı' olacak

Hayvan hakları kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'te olacak. Buna göre, artık hayvanlar 'eşya' olmaktan kurtulup 'canlı' gibi korunacak. Hayvan hakları önlemlerini almayan belediye başkanları yargılanacak. Evdeki hayvanlara çip takılacak; sokağa bırakanlara 10 bin TL'ye kadar ceza verilecek.
 31 Ekim 2020 06:40
+Aa- Yazdır
Artık hayvanlar 'eşya' değil 'canlı' olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bütçeden sonra Meclis gündemine getirin' talimatının ardından AK Parti, hayvan hakları kanun teklifi için düğmeye bastı. Teklife göre, artık hayvanlar 'eşya' olmaktan kurtulup 'canlı' gibi korunacak. Hayvan hakları önlemlerini almayan belediye başkanları yargılanacak. Evdeki hayvanlara çip takılacak, sokağa bırakanlara da 10 bin TL'ye kadar ceza verilecek. Hayvanların yaptığı bütün eylemlerden sahibi sorumlu olacak. Kanuna 'hayvanların cinsel istismarı' şeklinde eklenecek olan madde yeniden düzenlenecek. Hayvanlara karşı kötü muamele edenlere verilecek hapis cezalarının alt sınırı en az 2 yıl 1 ay olacak. Bu ceza ertelemeye, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya para cezasına çevrilemeyecek.

İHBAR HATTI KURULACAK

Yine, hayvanlara zarar veren, işkence eden ve kötü davrananlar için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulacak merkeze ihbarda bulunulabilecek. Gerekli görülenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Kurmaylar, "Adalet Bakanlığı'nın bu konuda iş yükünü artırmak istemiyoruz. Ara bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Biz de böyle bir formül bulduk" dedi.

Fazlı ŞAHAN
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakanlar İzmir'de son durumu aktardı: 9 binada çalışmalar sürüyor
31 Ekim 2020 03:16		 Devlet deprem bölgesinde seferber oldu
31 Ekim 2020 03:00
Dağlık Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
31 Ekim 2020 01:37		 Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği
31 Ekim 2020 01:24
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
31 Ekim 2020 01:22		 Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği
31 Ekim 2020 01:21
Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği
31 Ekim 2020 01:18		 Sağlık Bakanı Koca: İzmir halkının yanındayız
31 Ekim 2020 01:13
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama
31 Ekim 2020 01:12		 İzmir depremi nedeniyle Avrupa ülkeleri dayanışma mesajları gönderdi
31 Ekim 2020 00:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:23 - 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor07:10 - İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı06:50 - Dövizde yaşanan yükseliş yedek parçaya yansıdı06:40 - Artık hayvanlar 'eşya' değil 'canlı' olacak06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Barbaros gördü Yavuz yola çıktı
05:32 - Türkiye Diyanet Vakfı İzmir'e yardım ekibi gönderdi05:30 - İzmir'deki deprem 14 saat sonra mucize kurtuluş05:28 - Deprem bölgesinde görevlendirilen personel sayısı 6 bin 49'a ulaştı04:10 - İzmir Valisi Köşger, depremzedelerin konaklayabilecekleri tesisleri açıkladı03:16 - Bakanlar İzmir'de son durumu aktardı: 9 binada çalışmalar sürüyor03:00 - Devlet deprem bölgesinde seferber oldu
02:56 - İzmir'deki depremde can kaybı 24'e yükseldi02:13 - Deprem nedeniyle tedbiren kapatılan 75. Yıl Selatin Tüneli ulaşıma açıldı01:37 - Dağlık Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması01:24 - Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği01:22 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
01:21 - Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki depremle ilgili skandal paylaşım: 3 kişi gözaltında
Çalışma Bakanlığı: İdari izinli personel ek ders ücreti ödenmez
İzmir'deki depremde can kaybı 24'e yükseldi
İzmir depreminde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı
Hafta tatilinin 24 saatten az kullandırılması halinde ne olur?
İzmir depremi nedeniyle Avrupa ülkeleri dayanışma mesajları gönderdi
Dağlık Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
İzmir'deki deprem 14 saat sonra mucize kurtuluş
Bakanlar İzmir'de son durumu aktardı: 9 binada çalışmalar sürüyor
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
setiklemek 1
ders niteliğinde olan efsane replikler 2
Manuel Antonio Ulusal Parkı 1
03 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimleri 1
Hikmet Karagöz 1
kızık 1
podzol 2
abla 1
devşirme 1
pierre loti'nin ismi kanımıza dokunuyor 4
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam