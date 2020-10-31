Artık hayvanlar 'eşya' değil 'canlı' olacak
|31 Ekim 2020 06:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bütçeden sonra Meclis gündemine getirin' talimatının ardından AK Parti, hayvan hakları kanun teklifi için düğmeye bastı. Teklife göre, artık hayvanlar 'eşya' olmaktan kurtulup 'canlı' gibi korunacak. Hayvan hakları önlemlerini almayan belediye başkanları yargılanacak. Evdeki hayvanlara çip takılacak, sokağa bırakanlara da 10 bin TL'ye kadar ceza verilecek. Hayvanların yaptığı bütün eylemlerden sahibi sorumlu olacak. Kanuna 'hayvanların cinsel istismarı' şeklinde eklenecek olan madde yeniden düzenlenecek. Hayvanlara karşı kötü muamele edenlere verilecek hapis cezalarının alt sınırı en az 2 yıl 1 ay olacak. Bu ceza ertelemeye, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya para cezasına çevrilemeyecek.
İHBAR HATTI KURULACAK
Yine, hayvanlara zarar veren, işkence eden ve kötü davrananlar için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulacak merkeze ihbarda bulunulabilecek. Gerekli görülenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Kurmaylar, "Adalet Bakanlığı'nın bu konuda iş yükünü artırmak istemiyoruz. Ara bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Biz de böyle bir formül bulduk" dedi.
Fazlı ŞAHAN
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