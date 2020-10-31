Dövizde yaşanan yükseliş yedek parçaya yansıdı

Sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışın gündemde olduğu son dönemde, yedek parça ve boya maliyetlerinde de ciddi yükselişler yaşandı. Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı "Araç bakımlarında ve hasar onarımlarında gerekli olan hayati yedek parçaların fiyatlarında, 6 ay gibi kısa bir sürede ortalama yüzde 30 fiyat artışı oldu. Pandemi öncesi 1.000 TL olan bir yedek parça, 1.350 TL'ye ulaşmış durumda. Kurdaki artış sebebiyle bunu doğal karşılıyoruz.

Bu parçayı 1.700 TL'ye satan ithalatçılar da var. Sanayi Bakanlığının konuya el atması gerekir" dedi. Türkiye'de kullanılan oto yedek parçalarının yüzde 70'i ithal. Kur artışı dışında ithalatçı ve distribütörlerinin kargo, gümrük ve stoklama maliyetlerinin de artığını söyleyen Ünaldı "Oto servislerinin en çok kullandığı malzemelerden olan karoser boyası, 200 TL'den 270 TL'ye çıktı.

Basit bir kaza sonrası bile artık maalesef çok ciddi onarım rakamları ortaya çıkabiliyor. Araç fiyatlarının da astronomik rakamlara ulaştığı bu dönemde, vatandaşımızın kasko ile trafiğe çıkmasını şiddetle öneriyoruz. Kasko yaptıramayanların da trafik sigortalarında mutlaka ek 'İhtiyarı Mali Mesuliyet Teminatı' almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu