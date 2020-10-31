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Öğrenciye tablette yerliye öncelik

Milli Eğitim'in 500 bin adetlik ücretsiz tablet projesinde son aşamaya gelindi. Yerli, yabancı bütün markalardan teklif alınırken, yerlilere öncelik verileceği öğrenildi. Yüksek özelliklerdeki tabletin şu andaki piyasa değeri 2 bin
 31 Ekim 2020 07:35
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Öğrenciye tablette yerliye öncelik

Milliyet'ten Hanife Baş 'ın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere uzaktan eğitimde kullanılmak üzere başlatılan ücretsiz 500 bin adetlik tablet projesinde son aşamaya gelindi. Sektördeki tüm üreticilerden bu proje için teklif alınırken, yerlilere öncelik verileceği öğrenildi. Bir hafta, on güne kadar ilk alımların yapılması bekleniyor.

Fatih Projesi kapsamındaki tablet bilgisayarların temin edilmesi amacıyla Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Alımları DMO yapacak. Sektörde faaliyet gösteren yerli yabancı bütün markalardan proje için teklif istendi. Teklif istenen firmalar arasına Lenovo, Samsung, Huawei, Casper, Reeder, General Mobile gibi firmalar var. Verilen tekliflerin sonuçlarının bir haftaya kadar açıklanması beklenirken, üreticilere tabletlerin temini için 30 Aralık'a kadar süre verildiği öğrenildi.

Değeri 2 bin TL

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, DMO'nun kendilerinden de teklif istediğini ve kısa süre sonra sonuçların açıklanmasını beklediklerini söyledi. Yaman, "Daha önce Fatih Projesi'ne 700 bin adet tablet vermiştik. İstenen özelliklerde tabletimiz var. Ancak yüksek miktardaki bu adet ancak sektördeki 2-3 firma tarafından karşılanabilir. Tek firmanın karşılaması çok zor. Dünyada da maalesef ekran arzında sıkıntı yaşanıyor. Tablet ve bilgisayar ekranı bulmakta zorluk çekiliyor. Ama biz bunu karşılayacak durumdayız. Eğitim devam ediyor ve kasım ayına giriyoruz. En kısa sürede de alımların başlayacağını tahmin ediyoruz. İstenen tabletin teknik özellikleri bir hayli iyi. Böyle bir tabletin piyasadaki değeri 2 bin TL bandında" bilgisini verdi.

Casper Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişimi Direktörü Ahmet Beliktay, kendilerinin de teklif verdiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Burada tasarımını yaptığımız üç tane modelimiz var. Bunları MEB'in istediği özelliklerde sunabiliriz. Devlet Malzeme Ofisi henüz alıma başlamadı. Belediyeler tarafından yapılan küçük bazlı dağıtımlar var. Kısa sürede kararı açıklayacaklarını umuyoruz. Diğer yandan yurtdışından tablet ekranı bulmak çok zorlaştı. Dünyada uzaktan eğitim ve çalışma nedeniyle bilgisayar ve tablete ciddi talep var. Arz şu anda talebe halen yetişemiyor. Tablet ve bilgisayara yüzde 30-40 arasında talep artışı var."

İşte teknik özellikleri

Tabletin teknik özellikleri de ortaya çıktı.

10 inç boyutunda, çizilme ve kırılmaya dayanıklı, 10 noktadan dokunmatik ekran. Ekran çözünürlüğü 1.920x1.200.

Hız açısından Antutu skoru en az 100 bin olacak.

İşlemcisi 8 çekirdekli ve en az 1.5 Ghz hızında olacak.

LTE sim kart modülü bulunacak.

Depolama alanı en az 64 GB olmalı. Bu depolama alanının 32 GB'ı gömülü olmak üzere kalanı 32 GB mikro SD kart ile de sağlanabilecek.

Tablet bilgisayarın belleği en az 3 GB olacak.

En az Android 8.0 işletim sistemi isteniyor. Üst versiyona geçiş işlemi sonrası yüklü uygulamalar sorunsuz çalışacak.

Ön kamerası en az 2 MP, arka kamerası en az 5 MP çözünürlükte olacak.

Tablet bilgisayarın 802.11 b/g/n Wi-Fi modülü bulunmalı.

Darbe ve düşmelere dayanıklı koruyucu silikon gibi materyalden yapılmış kılıfı olacak.

Ürün iki yıl garantili olacak.
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