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Yurt dışı araç için süre uzatımı geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı" dedi
 31 Ekim 2020 07:45
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Yurt dışı araç için süre uzatımı geldi

Başvuruya gerek yok

Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada kişisel kullanıma mahsus söz konusu araçların izin süresinin, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldığını kaydetti. Pekcan, yılsonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020'ten önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görüldüğünde süre uzatımı yapılacağını da aktardı.
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