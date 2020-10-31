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'Barış Pınarı'nda askeri hareketlilik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/DSG'ye yönelik yeni bir harekat başlatmaya yönelik hazırlık yaptığı, bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinde cephelere yeni takviyeler gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
 31 Ekim 2020 08:55
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'Barış Pınarı'nda askeri hareketlilik

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali olarak yorumlanan "Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkarılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum" açıklamasının ardından, Barış Pınarı Bölgesi'nde yoğun askeri hareketlilik dikkati çekiyor.

Kapsamlı saldırı

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) grupları, taciz ateşi sonrası Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/DSG ile rejim güçleri mevzileri ve askeri noktalarına yönelik geçtiğimiz hafta kapsamlı saldırı başlattı. Ayn İsa, Tel Abyad ve Şerava ilçelerinde örgüte ait çok sayıda hedef top, tank ve havan atışları ile vurulurken, cephelerde yer yer çatışma ve taciz atışları devam ediyor.

TSK devriyeleri artırdı

Bölgedeki cephelerde son günlerde askeri hareketliliğin giderek artığı belirtiliyor. TSK ve SMO grupları, Rakka'nın Ayn İsa ilçesinin yakınlarındaki DSG temas hatlarına yeni takviye güçler sevk ederken, bölgedeki mevziler ağır silahla güçlendirildi. Haseki'nin Ebu Raseyn bölgesine de güç sevkiyatı yapıldı. TSK, takviye güçlerin sevk edildiği noktalarda devriyeleri de artırdı.



Bölgedeki kaynaklar, Rusya'nın önerisi ile Suriye rejim güçlerinin bölgeden çekildiğini, terör örgütü DSG'nin ise, olası harekat için cephelerini güçlendirdiğini ileri sürdü.
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