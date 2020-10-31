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Bakan Karaismailoğlu, enkazda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, enkaz altındakilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.
 31 Ekim 2020 11:41
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Bakan Karaismailoğlu, enkazda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, enkaz altındakilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Adil Karaismailoğlu, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde katıldığı basın toplantısında, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Tüm kurum ve ekiplerle deprem bölgesinde olduklarını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Maalesef kayıplarımız bizi üzüyor. Amacımız en kısa zamanda enkazı kaldırmak, enkaz altındakilere ulaşmak. Bütün ekiplerimiz ve kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde. İnşallah bu işin üstesinden geleceğiz. Bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Arazide çok hassas ve titiz bir çalışma var. Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakilere ulaşmak. Biz de buradayız, bu işleri koordine etmek ve arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için."

- Soyer: "Uyumlu şekilde çalışmaya devam ediyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'in yanında olan tüm bakanlara ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Belediye olarak tüm imkanlarını AFAD'ın koordinasyonuna sağladıklarını belirten Soyer, şunları kaydetti:

"Uyumlu şekilde çalışmaya devam ediyoruz, tüm bu süreç boyunca. Enkaz kurtarma çalışması profesyonel arkadaşlarımız tarafından yürütülüyor. Tecrübe sahibi uzman arkadaşlarımız ne yapacaklarını biliyorlar, onları mümkün olduğu kadar izliyoruz. Bunun dışında sokakta devam eden bir hayat var. Vatandaşlarımız dün geceyi dışarıda geçirdi. Binlerce vatandaşımız dışarıda yaşamaya başladı. Dolayısıyla bizim organize etmemiz gereken başlık o. Orada yapılacak çok şey var. Bu iş birliğinin, uyumun buna muktedir olacağını düşünüyorum."
Anadolu Ajansı
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