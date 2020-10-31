İzmir'de şiddetli artçı deprem

İŞÇİLİKTE GEÇEN SÜRE, DAİRE BAŞKANLIĞI ATANMADA SAYILIR MI? Çalışma Genel Müdürlüğü, Bir Büyükşehir Belediyesinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak 25 yıl hizmeti bulunan ve daha sonra özel kalem müdürü kadrosuna atanan personelin, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanı kadrosuna atanabilmesi için işçilik hizmetlerinin değerlendirilmeyeceğini belirtti.