İzmir'de şiddetli artçı deprem
AFAD'ın açıkladığı veriye göre; saat 08:31'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|31 Ekim 2020 08:40
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 31, 2020
EGE DENIZI https://t.co/vhRNVbOTrc
31.10.2020, 08:31:30 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 7.1 km#Kandilli
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