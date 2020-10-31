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Müsteşarlık sistemine yeniden dönüş tartışılıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde revizyon hazırlığı yapıldığı, bakanlıklarda müsteşarlık sistemine dönüşün gündemde olduğu öğrenildi
 31 Ekim 2020 08:44
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Müsteşarlık sistemine yeniden dönüş tartışılıyor

Aydınlık Gazetesinin edindiği bilgilere göre yaşanan aksaklıklarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda sona gelindi

Sistemde yapılması düşünülen bir başka değişiklik de bazı bakanlıkların bölünmesi ve bakanlık sayısının artırılması. Bu konuda yapılması önerilen değişikliğin gerekçesi şöyle:

"Eskiden üç bakanlığın olan işler bir bakanlıkta toplandı. Bakanlar da altından kalkamadı. İşlerin bu şekilde yürümeyeceği net bir şekilde görüldü. Bunda elbette bakan tercihleri de etkili oldu. Bakanlar tecrübesiz ve konularına hakim değil. Bakan yardımcıları da politik. Dolayısıyla herkesin tek derdi kendini Cumhurbaşkanımıza beğendirmek. Geleceklerini burada görüyorlar. Ama işler bu anlayışla yürümedi. Görev alanlarının daraltılması ve bakan sayısının artırılması formülü gündemde.

"MÜSTEŞARLIĞA DÖNÜŞ

Devlette işlerin yürümesinde yaşanan sıkıntıyı aşmak için "Müsteşarlık sistemine dönüş gündemde." Bir Ak Partili yetkili Aydınlık'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Müsteşarlıkların kaldırılması o günlerde de tartışılmıştı. Uygun olmayacağı görüşleri vardı. Ama böyle uygun görüldü. Bugüne kadar yaşananlar yapılanın hata olduğunu gösterdi. Müsteşarlar bakanlığın hem hafızası, hem de bütünsel yöneticileridir. Eskiden bakan olmasa da bakanlık işleri aksamazdı. hatta birçok milletvekili arkadaşımız seçmenin sorunlarını müsteşarlarla çözerdi. Şimdi müsteşar ve yardımcıları olmayınca her şey ortada kaldı. Müsteşarlık sistemine dönülmesi için görüşler giderek ağırlık kazanıyor. Son kararı Cumhurbaşkanımız verecek."
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