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İzmir'deki deprem dünyanın gündeminde

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem dünya basınının da gündemine oturdu. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremle ilgili gelişmeleri anbean aktaran yabancı ajans ve gazeteler, deprem bölgesinden görüntülere de yer verdi.
 31 Ekim 2020 08:52
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İzmir'deki deprem dünyanın gündeminde

İzmir ve çevresi ile, Ege ve Marmara bölgesini, Ege'nin diğer yanında Yunanistan'ı da sallayan deprem, dünyanın büyük medya kuruluşlarının da manşetlerine çıktı.

Almanya, İngiltere, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre ve Fransa basını, İzmir'in çeşitli yerlerinden deprem fotoğrafları ve oluşan tsunaminin görüntülerini verdi.

Gazeteler ve haber siteleri, Türkiye ve Yunanistan'ın depremle sarsıldığını, en büyük zararın İzmir'de olduğunu duyurarak son gelişmelerle haberlerini yeniledi.

Kurtarma çalışmaları ve Türkiye ile Yunanistan'ın, en üst düzeyde dayanışma için politikacıların devreye girmesine de yer verildi.

Avrupa basını, "Önce büyük bir deprem ve ardından tsunami. Ege depremle sarsıldı. Binalar yıkıldı, çok sayıda ölü ve yaralı var. Depremin hemen ardından sokaklara deniz suyu geldi.

Depremin merkez üssü, İzmir ve Yunanistan'ın Samos adasının 16 kilometre kuzeyi. Video görüntüleri ve fotoğraflar, İzmir'de yıkılan binaları, toz bulutlarını ve yıkıntılardan kurtarma mücadelelerini gösteriyor. Sadece İzmir'de değil, Yunanistan'da da can kayıpları var" ifadelerine yer verdi.

Ali Gülen

Sözcü
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