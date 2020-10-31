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Belçika'da mağazalar kapatılıyor

Belçika'da hızla artan yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakalarını azaltmak için daha önce alınan tedbirlere yenileri eklenerek marketler ve eczaneler hariç mağazaların kapatılmasına karar verildi.
 31 Ekim 2020 09:03
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Belçika'da mağazalar kapatılıyor

Başbakan Alexander de Croo başkanlığında toplanan İstişare Komitesi, günlük 15 bini geçen yeni vaka sayılarını düşürmek için uygulanacak tedbirleri ele aldı.

De Croo, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Belçika'nın sağlık bakımından olağanüstü hal içinde olduğunu belirterek, "Şu anda tek seçeneğimiz sağlık sektörünü desteklemek ve mümkün olduğunca fiziki temastan kaçınmak. Sıkı tedbirlere geri dönüyoruz. Bunun tek bir amacı var. O da sağlık sistemimizin çökmesini engellemek." dedi.

Toplantı sonrasında açıklanan kararlara göre, pazartesi sabahından itibaren ülkedeki süpermarketler, bakkallar, eczaneler gibi halkın sıkça ihtiyaç duyduğu yerler dışındaki tüm mağazaların en az 1 Aralık'a kadar kapatılmasına karar verildi. İnternet üzerinden veya telefonla satış devam edebilecek. Müşteriler mağazaya gidip siparişlerini içeri girmeden alma imkanına sahip olacak.

Daha önce kafeler ve barlarla birlikte kapatılan restoranlar paket servisi sürdürebilecek. Oteller de açık olabilecek ancak içlerindeki restoranlar kapalı tutulacak.

Daha önce ülkenin birçok bölgesinde ilan edilen 22.00 ila 06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ise genişletilmedi. Flaman bölgesinde yasaklı zaman dilimi gece yarısı ile 05.00 arasında.

Belçika hükümeti, seyahat kısıtlamasına da gitmedi. Sınırların açık tutulacağı, seyahatin engellenmeyeceği bildirildi.

Hafta başında ara tatile girecek okulların kapatılmayacağı ancak bir haftalık tatilin şimdilik iki haftaya çıkarılacağı açıklandı.

Hükümet, sosyal temas konusunda da kararlar aldı. Buna göre, her aile en fazla bir kişiyle maskesiz ve sosyal mesafesiz yakın temas kurabilecek ancak bir kişiden fazla kişinin eve davet edilmesine izin verilmeyecek. Açık havada bir araya gelebilecek kişi sayısı ise en fazla 4 olacak. Yalnız yaşayanların yakın temasla görüşebileceği kişi sayısı iki olabilecek.

Daha önceki önlemler arasında yer alan mümkün olan işlerde evden çalışma devam edecek. Evden çalışmaya uyulup uyulmadığı sıkı şekilde takip edilecek.

Açık ve kapalı tüm alanlarda maske zorunluluğu da sürecek.

Avrupa'da 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından en üst sırada bulunan Belçika'da yaz başından beri yükselen Covid-19 vaka sayılarındaki artış son haftalarda çok hızlandı.

11,4 milyon nüfuslu ülkede günlük yeni vaka sayısı ortalama 15 bin 316'yı buldu. Bugüne kadar virüse yakalanan kişi sayısı 392 bin 258, hayatını kaybeden sayısı 11 bin 308'e ulaştı.

Hastanelerdeki doluluk oranlarının artışı da alarm verici düzeye geldi. Ülkede 2 bin civarındaki yoğun bakım yataklarının 1057'si doldu. Aynı artış hızıyla bir hafta içinde tüm yatakların dolacağı belirtiliyor. Bu nedenle Belçika Sağlık Bakanlığı, gerekli hallerde Covid-19 hastalarının tedavi için Almanya'ya gönderilebileceğini açıkladı.
Anadolu Ajansı
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