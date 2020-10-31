Mahkeme: Dul ve yetim aylığı maaşı birlikte alınabilir
|31 Ekim 2020 09:18
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Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Hiçbir geliri olmayan Sadet Akar'a eşi ölünce 'dul', babası ölünce de 'yetim' aylığı bağlandı. SGK, 'iki aylığı birlikte alamazsın' diyerek Akar'ın 'yetim' aylığını kesti ve o güne kadar ödenen parayı da faiziyle geri istedi. SGK'nın 32 bin lira borç çıkardığı Akar mahkemeye başvurdu. Dava devam ederken Akar, SGK'ya borçlu olarak öldü. Ölümünden sonra mahkeme Akar'ı haklı bularak, geliri olmayan kadınların hem dul hem de yetim aylığını alabileceğine hükmetti. SGK'ya 32 bin lira borçlu ölen Akar, davayı kazanınca 50 bin lira alacaklı oldu.
DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANDI
Eşi 2005 yılında ölen Akar'a, Emekli Sandığı'nca aynı yıl içinde dul aylığı bağlandı. Akar'ın başvurusu üzerine 1986 yılında vefat eden babası üzerinden 2010 yılından itibaren yetim aylığı da verilmeye başlandı. Hiçbir geliri olmayan Akar, hem dul hem de yetim aylığı aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), kira geliri ve dul aylığını gerekçe göstererek Akar'ın yetim aylığını kesti. SGK, o güne kadar ödenen parayı faiziyle geri isteyerek, 32 bin 293 lira 62 kuruş borç çıkardı.
DAVA DEVAM EDERKEN ÖLDÜ
Akar, SGK'ya karşı davacı oldu. Ankara 16. İş Mahkemesi'nde dava devam ederken Akar, 91 yaşında 3 Ağustos 2018 tarihinde vefat etti. İş Mahkemesndeki dava Akar'ın ölümünden sonra da devam etti. Ve mahkeme Akar'ı haklı bularak, SGK'ya borcu olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca SGK'nın haksız olarak Akar'ın aylığından kestiği 10 bin 92 liranın da dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte mirasçılarına ödenmesine hükmetti. SGK'nın çıkardığı 32 bin liralık borçla ölen Akar, davayı kazanınca öldükten sonra 50 bin liraya yakın alacaklı oldu.
İKİ AYLIK ALMASINA ENGEL YOK
SGK, yerel mahkeminin kararına itiraz ederek dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyize götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, 1 Ekim'de SGK'nın itirazını reddederek, "Sigortalılık hakkı veya sigortalılıktan kaynaklanan yaşlılık aylığı hakkı veya ölüm aylığı hakkı, süreye tabi olmadığı gibi zamanaşımına da uğramaz.
Davacının babasından dolayı ölüm aylığına hak kazandığı tarih aralığında kanun koruyucu tarafından aranan tek şart 'sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmama, bu kapsamdaki çalışmalarından gelir veya aylık almama' olup, davacının da kendi çalışmalarından dolayı gelirinin bulunmadığı açıktır.
Kanun, çalışmayan, kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almayan kız çocuklarına aylık bağlanacağını düzenlemiştir. Davacının iki aylığı birden almasının önünde hiçbir yasal engel yoktur" denilerek yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Karar geçen hafta taraflara iletildi.
BİNLERCE KADIN İÇİN EMSAL KARAR
Akar ailesinin avukatı Ali Erdem Gündoğan, yerel iş mahkemesinin verdiği karar ve bu kararı onayan Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'nin emsal oluşturacak bir karar imza attığını belirterek, "Müvekkilimin durumunda olan, aynı mağduriyeti yaşayan binlerce kadın, kız çocuğu var. Bu kararla hiçbir geliri olmayan yetim ve dul kalan kadınların iki aylığı da almalarının önünü açıyor" şeklinde konuştu.
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