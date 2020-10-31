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Özelde test ücreti 250 TL olacak

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığının tespiti için yapılan PCR testinin yapılmasına ilişkin yeni bir genelge yayımladı
 31 Ekim 2020 09:26
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Özelde test ücreti 250 TL olacak

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Genelgeye göre, hem kamuda hem de özelde daha çok merkezde PCR testi yapılabilecek. Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Mehmet Gündüz imzasıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgede, testin yapılacağı yerlere ilişkin bilgi verildi. Test ücretlerine ilişkin de düzenlemenin yapıldığı genelgede, "Bütün numune alma ve test noktalarında bakanlığımızca belirlenen Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirlenen test ücreti geçerli olup Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirtilen ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyecektir" dendi. Yeni düzenlemeye göre, kamudaki gibi özel sağlık kuruluşlarında da test ücreti 250 TL civarında olacak.

Genelgeye ilişkin Milliyet'e bilgi veren Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, özel kurumların da 24 saat PCR testi yapabileceğini böylece vatandaşların sonuçları daha kısa sürede alacağını söyledi. Bahat şunları söyledi:

"Öncesinde test için daha ağır şartlar vardı. Daha hızlı test için şimdi şartlarda kolaylaştırma var. Hastanelerde iki tane laboratuvar vardır. Biyokimya laboratuvarı bir de mikrobiyoloji laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarı olan hastanelerin şartları sağlamasıyla kamu sağlayıcıdan bunlar da görev alacaklar. Öncesinde sınırlı sayıda üniversite hastaneleri ve özel hastaneler 24 saat test yapabiliyordu. Şimdi bu testler çok daha fazla yerde yapılacak. Çok kurumda, 24 saat esasına göre yapılması isteniyor. Sonuçların erken çıkması isteniyor. Çünkü ne yazık ki sonuç çıkana kadar insanlar sorumsuz davranıyor. Vatandaş sonuçlar çıkana kadar kendisinde Kovid-19 olabileceğini kabul etmek istemiyor. Şu anda yapılan her şey bulaş riskini azaltmak için yapılıyor."
Memurlar.Net
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