İzmirli doktor, eşini ve 2 çocuğunu depremde kaybetti
|31 Ekim 2020 09:35
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İzmir'de bugün 6.6 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Bu depremde 21 kişi hayatını kaybetti, 786 kişi ise yaralandı.
(İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel)
GÖÇÜK ALTINDA KALDILAR
Hayatını kaybedenler arasında İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in oğlu İstanbul Erkek Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ege Ilgaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Ege'nin annesi Burcu ve kardeşi Dila ile birlikte göçük altında kaldığı öğrenildi.
(Dr. Nuri Seha Yüksel'in oğlu İstanbul Erkek Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ege Ilgaz)
İSTANBUL ERKEK LİSESİ MÜDÜRÜ ACI HABERİ DUYURDU
Acı haberi Twitter'dan paylaşan İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, "Sevgili dostlar İzmir'de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz'ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun" dedi. Öte yandan 10. sınf öğrencisi Ege Ilgaz Yüksel'in aynı zamanda üstün zekalı çocukların kayıtlı olduğu Bilim Sanat Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.
Hanife Akliman
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