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39 milyon konut için değer takip sistemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık planı ile vergi adaletinin sağlanması ve tapudaki fiyatın değer değişimlerinin takip edilmesi için 2 birim kuruluyor. Son dakika haberine göre; Toplu Değerleme Sistemi ve Gayrimenkul Değer Bilgi Sistemi ile 39.1 milyon konutun değer artışı takip edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı böylece sistemin devreye sokulmasının ardından vergide adaletin pekiştirilmesini sağlayacak.
 31 Ekim 2020 09:42
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39 milyon konut için değer takip sistemi

Milyonlarca konut sahibini ilgilendiren son dakika haberi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık planına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eylül 2020 sonu itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı'na kayıtlı 39.1 milyon adet konut, yazlık ve lojmanın değer artış ile azalışını takip etmek ve adil bir vergi sistemini yerleştirmek için 2 yeni birim kuracak.

DANIŞMANLIK VERİLECEK

Bu kapsamda Çevre Bakanlığı gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım-satım değerinin belirlenmesi amacıyla Toplu Değerleme Sistemi'ni kuracak. Sistemin geliştirilmesi için Dünya Bankası finansmanlı danışmanlık hizmeti 2021 yılında kullanılacak.

Bakanlık böylece sistemin devreye sokulması ile vergide adaletin pekiştirilmesini sağlayacak. Sistemin tasarımı ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapı bakanlık tarafından oluşturulacak.

ARTIŞ İZLENECEK

Bakanlık ayrıca Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Sistemi kuracak. Taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileriyle birlikte tutulacak. Böylece tapu işlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, değer değişimlerinin takip edilebilmesi, kamu yatırımları ve düzenlemeleri sonucu ortaya çıkan değer artışlarının takip edilebilmesi, yer seçim analizlerine katkı verilmesi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi için kurulacak yeni sistem ile taşınmazların değerleri sürekli olarak takibe alınacak.

VERGİLERE ÇEKİDÜZEN

Programda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gayrimenkuller üzerinden alınan vergileri diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesini dikkate almak suretiyle yeniden değerlendireceği de kaydedildi. Buna göre, kişilere ait gayrimenkullerden alınan vergilerin ülke düzeyinde tasarrufun teşviki ve kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi kapsamında, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için konuya ilişkin ilgili mevzuat taramaları yapılarak bu yöndeki düzenlemeler gözden geçirilecek.

TEK KOORDİNAT SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Türkiye'de tek koordinat sistemine geçecek. Buna göre 22.3 milyon parselin güncelleme işlemlerinin sonuçlandırılmasıyla birlikte ülke genelinde toplam 58 milyon parselin tek koordinat sistemine geçilmesi sağlanarak Kadastro Modernizasyon Projesi tamamlanacak.
Sabah
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