39 milyon konut için değer takip sistemi
|31 Ekim 2020 09:42
|+Aa- Yazdır
Milyonlarca konut sahibini ilgilendiren son dakika haberi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık planına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eylül 2020 sonu itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı'na kayıtlı 39.1 milyon adet konut, yazlık ve lojmanın değer artış ile azalışını takip etmek ve adil bir vergi sistemini yerleştirmek için 2 yeni birim kuracak.
DANIŞMANLIK VERİLECEK
Bu kapsamda Çevre Bakanlığı gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım-satım değerinin belirlenmesi amacıyla Toplu Değerleme Sistemi'ni kuracak. Sistemin geliştirilmesi için Dünya Bankası finansmanlı danışmanlık hizmeti 2021 yılında kullanılacak.
Bakanlık böylece sistemin devreye sokulması ile vergide adaletin pekiştirilmesini sağlayacak. Sistemin tasarımı ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapı bakanlık tarafından oluşturulacak.
ARTIŞ İZLENECEK
Bakanlık ayrıca Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Sistemi kuracak. Taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileriyle birlikte tutulacak. Böylece tapu işlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, değer değişimlerinin takip edilebilmesi, kamu yatırımları ve düzenlemeleri sonucu ortaya çıkan değer artışlarının takip edilebilmesi, yer seçim analizlerine katkı verilmesi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi için kurulacak yeni sistem ile taşınmazların değerleri sürekli olarak takibe alınacak.
VERGİLERE ÇEKİDÜZEN
Programda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gayrimenkuller üzerinden alınan vergileri diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesini dikkate almak suretiyle yeniden değerlendireceği de kaydedildi. Buna göre, kişilere ait gayrimenkullerden alınan vergilerin ülke düzeyinde tasarrufun teşviki ve kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi kapsamında, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için konuya ilişkin ilgili mevzuat taramaları yapılarak bu yöndeki düzenlemeler gözden geçirilecek.
TEK KOORDİNAT SİSTEMİNE GEÇİLECEK
Türkiye'de tek koordinat sistemine geçecek. Buna göre 22.3 milyon parselin güncelleme işlemlerinin sonuçlandırılmasıyla birlikte ülke genelinde toplam 58 milyon parselin tek koordinat sistemine geçilmesi sağlanarak Kadastro Modernizasyon Projesi tamamlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hazine 3 ayda 60 milyar lira borçlanacak
30 Ekim 2020 18:48
|TOKİ 2021'de dar gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak
27 Ekim 2020 16:55
|Kamu bankalarından KOBİ'lere destek paketi
26 Ekim 2020 14:32
|Taşınmaz satışları 3 yılda 9,9 milyar lira gelir getirecek
23 Ekim 2020 11:09
|Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
22 Ekim 2020 14:00
|'Merkez Bankası faizi 300 baz puan artıracak' iddiası
21 Ekim 2020 08:39
|Ekonomistler, MB'den beklentinin üzerinde faiz artırımı bekliyor
20 Ekim 2020 18:37
|Çinliler, Türkiye'den konut alımında rekor kırdı
20 Ekim 2020 11:01
|Kredi faizleri artınca konut satışları azaldı
19 Ekim 2020 20:13
|ABD yatırım bankası, Merkez Bankası'ndan 300 baz puan faiz artırımı bekliyor
19 Ekim 2020 09:45