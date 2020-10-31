Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depreminin ardından 'Tuzla fayı' uyarısı

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından uzmanlardan da önemli değerlendirme ve uyarılar yapılıyor.

"İNCELEMELİYİZ"

İzmir'deki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Bu olay bir haftadır söylediğimiz olayın tekrarı.

İzmir'le ilgili uyarılar yapıldı. Twitter'da İzmir'le ilgili açıklamalar yapmıştım. Pek çok bilim insanı İzmir'de deprem bekliyordu. İzmir'in neotektonik bir yapısı var. Fay sistemi var. Bu en batıda başlar Çeşme'de Gülbahçe'de kuzey doğu doğrultusunda faylar var. Bu deprem büyük ölçüde Tuzla fayının deniz içerisindeki devamında meydana gelmiştir. Bu fay haritasını biliyoruz, bu fayların aktif olduğunu deprem üreteceğini biliyoruz. O zaman bu fayların etki alanlarını inceleyip, bunların verebileceği zararları önceden belirleyebiliriz" dedi.

"25-30 KİLOMETRE KIRILDI AMA BU FAYIN UZUNLUĞU DAHA FAZLA"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Prof. Görür, "Ne kadar can ve mal kaybının olabileceğini öngörebiliriz. Buna göre önlemler alabiliriz. Bu bölgelerdeki altyapıyı, yapı stoğunu deprem güvenli hale getirecek hazırlıkları deprem olmadan yapıp kentleri deprem dirençli hale getirebiliriz. Bu deprem Tuzla fayı üzerindeyse 25-30 kilometre civarında kırıldı. Ama bu fayın uzunluğu daha fazla" diye konuştu.

"STRES TRANSFERİNDEN DOLAYI FAYIN DEVAMI TEHLİKELİ HALE GELİR"

Prof. Dr. Naci Görür, şöyle devam etti:

"Tuzla fayı İzmir'in merkezine doğru uzuyor. Bu fay güney batı ucundan kırılmış. Eğer fay uzunluğu 60-70 kilometre ise güney batı ucundan yeni bir deprem meydana gelebilir. Bu fayın yarısı kırıldığına göre bir diğer yarısı da kırılabilir. Stres transferi denen bir kavram var. Bu tip depremler stres transferi olduğu için fayın devamı tehlikeli hale gelir. Yeni bir deprem meydana gelebilir. Diğer faylar da etkilenebilir. Bunun anlamı kısa veya orta vadede diğer depremlerin habercisi olabilir. İzmir birden fazla fay hattının etkilediği bir kent. İzmir'in hızla diğer büyük depremlere hazırlıklı hale gelmesi gerekir."