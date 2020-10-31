Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depreminin ardından 'Tuzla fayı' uyarısı
|31 Ekim 2020 09:42
|+Aa- Yazdır
İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından uzmanlardan da önemli değerlendirme ve uyarılar yapılıyor.
"İNCELEMELİYİZ"
İzmir'deki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Bu olay bir haftadır söylediğimiz olayın tekrarı.
İzmir'le ilgili uyarılar yapıldı. Twitter'da İzmir'le ilgili açıklamalar yapmıştım. Pek çok bilim insanı İzmir'de deprem bekliyordu. İzmir'in neotektonik bir yapısı var. Fay sistemi var. Bu en batıda başlar Çeşme'de Gülbahçe'de kuzey doğu doğrultusunda faylar var. Bu deprem büyük ölçüde Tuzla fayının deniz içerisindeki devamında meydana gelmiştir. Bu fay haritasını biliyoruz, bu fayların aktif olduğunu deprem üreteceğini biliyoruz. O zaman bu fayların etki alanlarını inceleyip, bunların verebileceği zararları önceden belirleyebiliriz" dedi.
"25-30 KİLOMETRE KIRILDI AMA BU FAYIN UZUNLUĞU DAHA FAZLA"
Hürriyet'te yer alan habere göre, Prof. Görür, "Ne kadar can ve mal kaybının olabileceğini öngörebiliriz. Buna göre önlemler alabiliriz. Bu bölgelerdeki altyapıyı, yapı stoğunu deprem güvenli hale getirecek hazırlıkları deprem olmadan yapıp kentleri deprem dirençli hale getirebiliriz. Bu deprem Tuzla fayı üzerindeyse 25-30 kilometre civarında kırıldı. Ama bu fayın uzunluğu daha fazla" diye konuştu.
"STRES TRANSFERİNDEN DOLAYI FAYIN DEVAMI TEHLİKELİ HALE GELİR"
Prof. Dr. Naci Görür, şöyle devam etti:
"Tuzla fayı İzmir'in merkezine doğru uzuyor. Bu fay güney batı ucundan kırılmış. Eğer fay uzunluğu 60-70 kilometre ise güney batı ucundan yeni bir deprem meydana gelebilir. Bu fayın yarısı kırıldığına göre bir diğer yarısı da kırılabilir. Stres transferi denen bir kavram var. Bu tip depremler stres transferi olduğu için fayın devamı tehlikeli hale gelir. Yeni bir deprem meydana gelebilir. Diğer faylar da etkilenebilir. Bunun anlamı kısa veya orta vadede diğer depremlerin habercisi olabilir. İzmir birden fazla fay hattının etkilediği bir kent. İzmir'in hızla diğer büyük depremlere hazırlıklı hale gelmesi gerekir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ekipler enkaz altındaki anne ve 4 çocuğuyla iletişime geçti
31 Ekim 2020 10:33
|Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor
31 Ekim 2020 10:09
|'Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın'
31 Ekim 2020 09:47
|Depremin merkez üssü havadan görüntülendi: Bir baktım koca denizde su yok!
31 Ekim 2020 09:19
|Belçika'da mağazalar kapatılıyor
31 Ekim 2020 09:03
|Depremi mavi ay mı tetikledi?
31 Ekim 2020 09:00
|İzmir'deki deprem dünyanın gündeminde
31 Ekim 2020 08:52
|İzmir'de şiddetli artçı deprem
31 Ekim 2020 08:40
|Nişana, düğüne IBAN'lı davet
31 Ekim 2020 08:24
|İzmir'de depremden 17 saat sonra yaralılar kurtarıldı
31 Ekim 2020 08:15