Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu
Yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 186'ya yükseldi
|31 Ekim 2020 09:45
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İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin ve Hakkari il jandarma komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2012'de örgüte katılan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 186'ya yükseldi.
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