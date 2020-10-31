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Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 186'ya yükseldi
 31 Ekim 2020 09:45
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Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin ve Hakkari il jandarma komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2012'de örgüte katılan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 186'ya yükseldi.
Anadolu Ajansı
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