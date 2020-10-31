'Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı
|31 Ekim 2020 09:47
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."
YAKINLARINIZ İÇİN ALO 184'Ü ARAYINDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020
Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin. pic.twitter.com/Vyfy1PEURa
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