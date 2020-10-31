Bakan Kurum'dan İzmirlilere önemli uyarı

Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlgili tüm bakanlıklarımız koordinasyon grubunda. Arama kurtarma faaliyetleri yapılmakta. Hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapılmaktadır. Şu an sahada fiilen yaklaşık 5 bin tane görevli personel bulunuyor. 475 araçla da arama kurtarma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 17 binada yıkım gerçekleşmişti şu an arama kurtarma faaliyetleri 8 bina da devam ediyor. 9 binada arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. AFAD, Kızılay ve belediyeler bölgeye çadır yiyecek gibi destekleri sürekli sağlamaktadır.

Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

HASAR TESPİT UYARISI

Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmek bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Canlarımızı kurtarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sivil toplum ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 15'nnci saatte Fadime Tolu'yu kiplerimiz sağ salim çıkardı. 17 saat sonra da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yaklaşık 17 saat sonra Hülya Özmet hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah ekiplerimiz enkaz altından sağ salim yeni vatandaşlarımızı da çıkaracak.

Kurum: "56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak."