THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek
Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu.
|31 Ekim 2020 10:53
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Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu.
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.
Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.
Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.
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